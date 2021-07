Festi’mômes #1 – Le passeur de monde Erdeven, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Erdeven.

Festi’mômes #1 – Le passeur de monde 2021-07-06 – 2021-07-06

Erdeven Morbihan Erdeven

RDV 18h dans la prairie côté jeux. Venez écouter les histoires de Ki Noz, le meneur de loups. Écoutez ses contes, ils sont ses hurlements : remplis de douceur , de rage et de mélancolie. Entrez dans son monde et renouez avec la nature. Afin que tout se passe pour le mieux, quelques consignes : masques à partir de 8 ans, désinfection des mains et placement en cerceaux par fratrie. Pas de déplacement pendant le spectacle. Pas de réservation. Parkings à l’entrée du parc ou à l’arrière par la porte d’accès aux gites.

