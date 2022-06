Festimôme Aubagne, 22 juillet 2022, Aubagne.

Festimôme

Avenue du 21 août 1944 Parc Jean Moulin Aubagne Bouches-du-Rhône Parc Jean Moulin Avenue du 21 août 1944

2022-07-22 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-24 23:45:00 23:45:00

Parc Jean Moulin Avenue du 21 août 1944

Aubagne

Bouches-du-Rhône

Manifestation, créée et orchestrée par l’association Art’Euro, Festimôme est né il y a 21 ans, de l’envie d’accorder de l’attention « aux sédentaires des congés ». Fondé sur la rencontre et l’accès à la culture, le festival s’est construit autour de ses choix artistiques sublimés par une ambiance conviviale et de proximité inédite, tout public.

C’est l’interlude artistique estival attendu par les jeunes et moins jeunes, un événement familial au cœur de la région Provence Alpes Côte d’Azur où chacun se croisent et se retrouvent le temps d’une merveilleuse parenthèse.

C’est une invitation au voyage où, chaque année, nos festivaliers embarquent pour « un aller simple pour l’imaginaire »

Vivez la nouvelle édition du Festimôme

Des spectacles, des ateliers, des concerts et bien plus encore viendront animer un long week-end haut en couleur !

arteuro.communication@gmail.com +33 4 42 72 75 51 https://www.arteuro.eu/festimome

Manifestation, créée et orchestrée par l’association Art’Euro, Festimôme est né il y a 21 ans, de l’envie d’accorder de l’attention « aux sédentaires des congés ». Fondé sur la rencontre et l’accès à la culture, le festival s’est construit autour de ses choix artistiques sublimés par une ambiance conviviale et de proximité inédite, tout public.

C’est l’interlude artistique estival attendu par les jeunes et moins jeunes, un événement familial au cœur de la région Provence Alpes Côte d’Azur où chacun se croisent et se retrouvent le temps d’une merveilleuse parenthèse.

C’est une invitation au voyage où, chaque année, nos festivaliers embarquent pour « un aller simple pour l’imaginaire »

Parc Jean Moulin Avenue du 21 août 1944 Aubagne

dernière mise à jour : 2022-06-14 par