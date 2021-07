Aubagne Aubagne Aubagne, Bouches-du-Rhône Festimôme Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Aubagne Bouches-du-Rhône L’histoire continue !

Vous pensiez qu’ils vous avaient oublié ? Qu’ils allaient abandonner, lâcher, se démotiver ? C’est vraiment mal les connaître !

Venez vivre une aventure exceptionnelle du 22 au 25 juillet au Parc Jean Moulin à Aubagne. Au programme : 14 compagnies venues du monde entier, notamment la Compagnie « pas vu, pas pris » avec leur spectacle acrobatique truffé de gags et de clowneries « Les Moldaves », « Mi Santa Company » venus d'Amérique du sud pour nous présenter leur voyage poétique « Contigo me voy » ou encore les stands Phototruk, jeux de bois, chasse au trésor, la machine à poème … Festimôme, Festival international du cirque et des arts de rue, fête ses 20 ans ! Excité, impatient, heureux à l'idée de vous retrouver lors de cette 20ème édition au parc Jean-Moulin pour 3 jours de spectacles, d'ateliers, de trésors à trouver… +33 4 42 18 19 19

Vous pensiez qu’ils vous avaient oublié ? Qu’ils allaient abandonner, lâcher, se démotiver ? C’est vraiment mal les connaître !

dernière mise à jour : 2021-06-30

