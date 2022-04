Festimiettes, festival jeune public Théâtre en Miettes, 12 avril 2022, Bègles.

Festimiettes, festival jeune public

du mardi 12 avril au dimanche 17 avril à Théâtre en Miettes

Le Théâtre en Miettes en partenariat avec la ville de Bègles, a le plaisir de vous présenter la 1ere édition du Festival de théâtre jeune public: « FESTIMIETTES ». En 2022, le Théâtre en miettes a 50 ans et déjà 15 ans de présence sur Bègles. Au sein de son école, de son centre de formation, et sur son plateau béglais, le Théâtre en Miettes a vu éclore et grandir un grand nombre d’artistes du spectacle de notre territoire. L’envie nous est venue, comme par évidence, de réunir ce potentiel au sein d’un festival à Bègles, qui se concentrera sur le jeune public. Proposer ce cheptel de « Petites miettes » allie notre fierté d’avoir contribuer à leur essor artistique mais aussi concrétise le travail accompli par nombre d’association d’Education Populaire telle que la nôtre, souvent discrètement, pour favoriser l’accès aux pratiques artistiques et aiguiser la curiosité des spectateurs. Notre responsabilité collective, parents, professionnels de l’enfance et de la culture, élus, artistes, est d’inventer, dans un contexte bouleversé, un environnement culturel riche d’imagination, de rêves et de perspectives pour les enfants d’aujourd’hui et ceux des générations futures. Huit Compagnies professionnelles ont répondu présentes et proposent leurs créations. C’est donc une dizaine de spectacles qui sont à découvrir. Les propositions sont multiples tant par le public concerné que par le territoire exploré : aussi, c’est l’occasion de sortir des murs du Théâtre en miettes et d’investir différents lieux socio-culturels de Bègles. Ce festival est là pour partager avec différentes structures, (Chapitô, RAM, bibliothèque, Centre social de l’Estey, Théâtre du Levain, Le Coup de Théâtre, écoles, collèges) des moments autour de la culture, invitant le public à rencontrer les univers de toutes ces compagnies. Cette 1e édition est la promesse de se retrouver, peut-être différemment en fonction de la situation sanitaire, mais unis et heureux de vivre en commun des moments d’émotion et de bonheur.

tarif unique 5 euros

Des spectacles pour tout petits et pour grands aussi, en famille, à la découverte de différents lieux culturels de Bègles

Théâtre en Miettes 2 rue du Prêche Bègles gironde



