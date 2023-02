Festi’mercredi Mucem, 22 mars 2023, Marseille 2e Arrondissement .

Festi’mercredi

Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement

Bouches-du-Rhone

EUR 6 8 Entre les vacances d’hiver et les vacances de printemps, on se retrouve au musée le mercredi pour partager de merveilleux spectacles pour les petits et les grands…



Le mercredi en famille, c’est Festi’mercredi !





Mercredi 22 mars 2023 à 11h00

Qui est le roi de la forêt ?

Festi’mercredi

Ciné-conte à partir de 3 ans



Avec Aïni Iften (conteuse)

Un film d’animation d’Anissa Mohammedi



Portée par une âme de poétesse, dans un imaginaire où se mêlent images, récit et chant, cette séance réunit le cinéma et le conte au travers d’une forme originale alliant le théâtre et l’image.

La conteuse Aïni Iften accompagnera par sa narration en direct la découverte de ce premier film d’animation en langue amazighe. Tandis que le film commence et nous plonge dans une forêt lointaine de Kabylie, les sous-titres s’envolent pour laisser place à la fable, à la magie du jeu et de la chanson, à la rencontre entre l’image et la tradition orale…



Au terme de cette fable animalière qui réunit un lion puissant, un chat docile et une souris frêle, le récit se prolonge dans la salle pour accueillir les premiers étonnements des petits comme des grands.

En partenariat avec le Festival Aflam et en collaboration avec MCE Productions / L’éolienne.





Mercredi 29 mars 2023 à 15h00

Versant Vivant

Concert dessiné et animé à partir de 6 ans.



De Émilie Tarascou et Simon Kansara (Collectif Phauna)

Accompagnement en diffusion : L’Armada Productions



Bercés par une musique hypnotique, les êtres de la montagne s’endorment : humains, animaux domestiques ou sauvages, proies ou prédateurs, tous se retrouvent en rêve pour une trêve bienvenue. Ici, les échelles du temps et de l’espace se confondent : un battement d’aile dure une saison, les arbres puisent leur sève à la lumière des étoiles, les stalactites grandissent à vue d’œil…



Dans ce spectacle musical sensible et contemplatif s’entremêlent des compositions électroacoustiques et toute une variété de manipulations plastiques réalisées en direct. Faisant appel à différentes techniques et outils (crayons, pinceaux, plume, craies, aquarelle, encres), Émilie Tarascou dessine des paysages naturels qui prennent vie grâce à la magie de l’animation. Pour accompagner cette rêverie, Simon Kansara crée en direct une musique de boucles aériennes qui évoluent avec le dessin, enveloppant le public dans une transe douce et délicate.

En partenariat avec le Festival Babel Minots.

Coproduction & partenariats :

Collectif Phauna

Communauté de communes de la Vallée d’Ossau

Espace Jéliote – Oloron-Sainte-Marie

Parc national des Pyrénées

Le Préau – Centre d’art et de culture – Izeste

Des propositions jeune public pour profiter de spectacles au Mucem en famille le mercredi.

https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-fort/festimercredi

