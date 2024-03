FESTI’MARCHE Fontenay-le-Comte, dimanche 17 mars 2024.

FESTI’MARCHE Fontenay-le-Comte Vendée

venez découvrir la marche sous toutes ses formes et vous divertir lors de notre FESTI’MARCHE.

Le 16 et 17 mars 2024 se déroulent les championnats de France de marche nordique et de marche athlétique qualifiable pour les JO de PARIS. Des animations gratuites vous seront proposées le dimanche à la plaine des sports de Fontenay-le-Comte :

• 10h00 initiation bi’nordic (marche nordique et tir à la carabine laser.

• 11h00 sport santé (un moment pour du sport en douceur…)

• 14h30 marche active (découverte du patrimoine, départ depuis l’Office de Tourisme de Fontenay-le-Comte)

Restauration sur place. Chalets avec produits locaux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17

fin : 2024-03-17

Plaine des Sports

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

L’événement FESTI’MARCHE Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2024-03-06 par Vendée Expansion