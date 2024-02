FESTI’MALEMORT 2024 TERRAIN PASTEUR Malemort, vendredi 28 juin 2024.

Un festival qui grandit chaque année ! FESTI’MALEMORT DEVAUD TP 2024 revient pour sa 3ème édition les vendredi 28 juin et samedi 29 juin, avec une plus grande scène pour accueillir des artistes nationaux et proposer une programmation riche et diversifiée. C’est autour des valeurs de l’amitié et du partage que le Festival accueille des artistes énergisants et magnétiques comme Matt POKORA au show hors-norme, des artistes décalés et explosifs comme FATAL BAZOOKA and Friends, des artistes aux tubes garantis comme KEEN’V ou des artistes rock comme le groupe LES NEGRESSES VERTES aux sonorités métissées.Ce sont aussi des flash-back avec le plaisir de retrouver les succès dansants de Boney’M et d’Imagination. Enfin, rien de mieux pour clôturer le festival que le méga BODEGA TOUR, pour continuer la fête dans une ambiance férias !Et un autre artiste est attendu le samedi 29 juin avec Matt POKORA !L’engagement des bénévoles, des partenaires, des acteurs de la vie locale et surtout des festivaliers, plus de 15000 en juillet 2023, confortent notre dynamisme, notre envie de partager et de vous accueillir les 28 et 29 juin 2024. FESTI’MALEMORT un festival ancré sur son territoire aux valeurs sincères et amicalesInfos pratiques :A partir de 18H, vous pourrez profiter du village restauration situé dans un espace arboré et reculé de la scène. Les concerts débuteront vers 20H, après le plein d’énergie !Le site du festival est desservi par le réseau de bus et de nombreux parkings sont situés à proximité. Il est accessible aux personnes en situation de handicap.Pour toute question, contacter la Ville de Malemort au 05 55 92 83 85 ou festival@malemort.org

Tarif : 28.20 – 31.20 euros.

Début : 2024-06-28 à 20:00

Réservez votre billet ici

TERRAIN PASTEUR AVENUE DE LA RIANTE BORIE 19360 Malemort 19