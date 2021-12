FestiMai | Théâtre “Lawrence d’Arabie” Saint-André-de-Seignanx, 28 mai 2022, Saint-André-de-Seignanx.

FestiMai | Théâtre “Lawrence d’Arabie” Mur à gauche Centre village Saint-André-de-Seignanx

2022-05-28 21:00:00 – 2022-05-28 22:20:00 Mur à gauche Centre village

Saint-André-de-Seignanx Landes

15.5 15.5 EUR Eric Bouvron écrit et met en scène le destin extraordinaire de T. E Lawrence, ce jeune archéologue Britannique, devenu officier du renseignement dans le désert du Moyen-Orient pendant la première Guerre mondiale. Un spectacle abordant les thèmes de l’amitié, de la loyauté et de la trahison, dans un contexte géopolitique fascinant dont l’écho résonne encore très fortement aujourd’hui.

Une aventure basée sur une histoire vraie, mélangeant l’Histoire, la tragédie et la comédie. Une soixantaine de personnages, joués par huit comédiens, accompagnés par trois musiciens/chanteurs. Ils jouent, dansent, combattent et créent un univers oriental dans un décor minimaliste, avec un clin d’œil au monde du cinéma.

Un spectacle instructif et divertissant, une épopée théâtrale drôle et inventive à ne manquer sous aucun prétexte !

A partir de 8 ans. RDV à 21h. Durée : 1h20.

Eric Bouvron écrit et met en scène le destin extraordinaire de T. E Lawrence, ce jeune archéologue Britannique, devenu officier du renseignement dans le désert du Moyen-Orient pendant la première Guerre mondiale. Un spectacle abordant les thèmes de l’amitié, de la loyauté et de la trahison, dans un contexte géopolitique fascinant dont l’écho résonne encore très fortement aujourd’hui.

Une aventure basée sur une histoire vraie, mélangeant l’Histoire, la tragédie et la comédie. Une soixantaine de personnages, joués par huit comédiens, accompagnés par trois musiciens/chanteurs. Ils jouent, dansent, combattent et créent un univers oriental dans un décor minimaliste, avec un clin d’œil au monde du cinéma.

Un spectacle instructif et divertissant, une épopée théâtrale drôle et inventive à ne manquer sous aucun prétexte !

A partir de 8 ans. RDV à 21h. Durée : 1h20.

Eric Bouvron écrit et met en scène le destin extraordinaire de T. E Lawrence, ce jeune archéologue Britannique, devenu officier du renseignement dans le désert du Moyen-Orient pendant la première Guerre mondiale. Un spectacle abordant les thèmes de l’amitié, de la loyauté et de la trahison, dans un contexte géopolitique fascinant dont l’écho résonne encore très fortement aujourd’hui.

Une aventure basée sur une histoire vraie, mélangeant l’Histoire, la tragédie et la comédie. Une soixantaine de personnages, joués par huit comédiens, accompagnés par trois musiciens/chanteurs. Ils jouent, dansent, combattent et créent un univers oriental dans un décor minimaliste, avec un clin d’œil au monde du cinéma.

Un spectacle instructif et divertissant, une épopée théâtrale drôle et inventive à ne manquer sous aucun prétexte !

A partir de 8 ans. RDV à 21h. Durée : 1h20.

Aurore Vinot

Mur à gauche Centre village Saint-André-de-Seignanx

dernière mise à jour : 2021-12-14 par