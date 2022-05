Fest’Images : Rencontre avec le photographe Patrick Beaurain Plouigneau Plouigneau Catégories d’évènement: Finistère

Plouigneau Finistère Plouigneau Finistère Bretagne Envie de connaître les secrets de photographe ? Venez rencontrer Patrick Beaurain qui expose à l’Ecomusée pour avoir des conseils et des anecdotes. Sur inscription à l’Ecomusée de Plouigneau : contact@ecomusee-plouigneau.fr ou 02 98 79 85 80

