2022-06-01 15:30:00 – 2022-06-01 17:30:00 Vous aimez la photo mais vous ne connaissez pas les bases ? Alors cet atelier est fait pour vous ! Il vous aidera à acquérir les bases de la photographie et à apprendre à utiliser votre appareil photo : regarder/voir, utiliser la lumière, choisir son angle de prise de vue et ainsi réaliser les images que vous avez en tête. Apporter smartphone ou appareil photo. Atelier animé par les photographes du Photo Club Plourinois

Sur inscription à la médiathèque : bibliotheque@plouigneau.fr ou 02 98 67 79 18 Plus d'infos sur le site internet et sur la page Facebook : www.facebook.com/Festimagesplouigneau

