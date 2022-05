Fest’Images : Concours photo Plouigneau Plouigneau Catégories d’évènement: Finistère

Plouigneau

Fest’Images : Concours photo Plouigneau, 1 mai 2022, Plouigneau. Fest’Images : Concours photo Place du Général de Gaulle Mairie de Plouigneau Plouigneau

2022-05-01 12:00:00 – 2022-06-05 23:59:00 Place du Général de Gaulle Mairie de Plouigneau

Plouigneau Finistère Et si vous nous montriez votre créativité et votre talent de photographe grâce à ce concours photo ? Que vous soyez amateur ou professionnel, jeune ou adulte, envoyez-nous une à trois photographie(s) avec le thème “Plouigneau insolite”. De nombreux lots sont à gagner. Plus d’infos sur le site internet et sur la page Facebook : www.facebook.com/Festimagesplouigneau communication@plouigneau.fr http://www.plouigneau.fr/Sport-Culture/Fest-Images-Concours-photo Et si vous nous montriez votre créativité et votre talent de photographe grâce à ce concours photo ? Que vous soyez amateur ou professionnel, jeune ou adulte, envoyez-nous une à trois photographie(s) avec le thème “Plouigneau insolite”. De nombreux lots sont à gagner. Plus d’infos sur le site internet et sur la page Facebook : www.facebook.com/Festimagesplouigneau Place du Général de Gaulle Mairie de Plouigneau Plouigneau

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouigneau Autres Lieu Plouigneau Adresse Place du Général de Gaulle Mairie de Plouigneau Ville Plouigneau lieuville Place du Général de Gaulle Mairie de Plouigneau Plouigneau Departement Finistère

Plouigneau Plouigneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouigneau/

Fest’Images : Concours photo Plouigneau 2022-05-01 was last modified: by Fest’Images : Concours photo Plouigneau Plouigneau 1 mai 2022 finistère Plouigneau

Plouigneau Finistère