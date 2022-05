Fest’Images : Balade photographique

Fest’Images : Balade photographique, 4 juin 2022, . Fest’Images : Balade photographique

2022-06-04 15:30:00 – 2022-06-04 17:30:00 Découverte originale, capture d’images insolites, c’est ainsi que l’on peut décrire cette balade photographique au cœur de notre environnement quotidien. Accompagné et conseillé par les photographes du Photo Club Plourinois, vous serez invité à travailler sur la composition, la règle des tiers, l’angle de prise de vue, le triangle d’exposition… et ainsi, parfaire votre pratique en passant un agréable moment. Apporter smartphone ou appareil photo. À partir de 13 ans

Sur inscription à la médiathèque bibliotheque@plouigneau.fr ou 02 98 67 79 18 Plus d'infos sur le site internet et sur la page Facebook : www.facebook.com/Festimagesplouigneau

dernière mise à jour : 2022-05-03

