Festi’lyrique Dijon, 29 juillet 2022, Dijon.

Festi’lyrique Parc des Expositions 3 Boulevard de Champagne Dijon

2022-07-29 – 2022-07-31 Parc des Expositions 3 Boulevard de Champagne

Dijon Côte-d’Or

” Il était une fois en Bourgogne … la passion d’une vie, la naissance d’un rêve qui se réalise ” : Festi’Lyrique !

Ce festival lyrique commence comme un conte incroyable et magique !

La directrice générale de l’Atelier et Troupe lyrique de Côte d’Or, association lyrique dijonnaise œuvrant pour la formation, la promotion et la défense des artistes lyriques locaux, régionaux et nationaux mais également pour la défense et la mise à la portée de tous du répertoire lyrique depuis 2007 vous invite au ” Festi’Lyrique “, 1er festival lyrique d’été à Dijon.

Du 29 au 31 Juillet, en plein centre de Dijon, capitale des ducs de Bourgogne, venez écouter et voir Carmen de Bizet, Le Requiem de Mozart, les grands airs des opéras célèbres de Mozart, les prières lyriques et choeur d’operas populaires dans un lieu de représentation d’exception en l’amphithéâtre Romanée Conti du Palais des Congrès.

Venez vivre en immersion une expérience incroyable dans le monde merveilleux de l’opéra.

Présenté à l’amphithéâtre Romanée Conti du Palais des Congrès de Dijon magnifique salle confortable et élégante, à l’acoustique exceptionnelle, écrin idéal et merveilleux pour les artistes mais aussi pour les spectateurs, la programmation ravira amateurs et spécialistes.

Les voix sonores et virevoltantes, les archets frémissants et passionnés, les costumes chatoyant et soyeux n’attendent plus qu’un public nombreux pour s’épanouir sous vos applaudissements !

Présentés par les artistes en résidences du festival lyrique, encadrés et dirigés par des artistes et intervenants professionnels, vous serez au 1er loges de la naissance d’un évènement exceptionnel !

On vous attends nombreux pour fêter l’art lyrique ensemble.

Isabelle DROIN, directrice générale ” Festi’Lyrique ”

—————————-

PROGRAMMATION :

– Vendredi 29 et Samedi 30 Juillet à 18h ” Les petits concerts off ” : Lieux à confirmer

– Dimanche 31 Juillet à 11h ” Apér’Oper’à Dijon ” : Lieu à confirmer

– Vendredi 29 Juillet à 20h30 : Carmen, Bizet, Amphithéâtre Romanée Conti, Palais

des Congrès

Opéra présenté en version scénique, costumes, orchestre, chœur et ballet

– Samedi 30 Juillet à 20h30 : ” Prières et Joyaux Lyriques ” : Airs, choeurs et

ouvertures d’opéras célèbres ( Traviata, Nabucco, Faust, Norma, La Wally, Tosca …

), Lieu à confirmer

– Dimanche 31 Juillet à 16h : Requiem de Mozart et Airs d’opéras de Mozart,

Amphithéâtre Romanée Conti

– Dimanche 31 Juillet à 20h30 : Carmen, Bizet, Amphithéâtre Romanée Conti

—————————————-

Tarifs festival :

* 29 Juillet 20h30, 30 Juillet 20h30 , 31 Juillet 16h et 20h30 :

25€ TP, 15€ TR, Gratuit- de 12 ans

* ” Apér’Oper’àDijon ” : 10€, tarif unique

* ” Les petits concerts off ” : Entrée Libre

Tarifs spéciaux/VIP sur demande :

Assistez en priorité et sur réservations préalables aux répétitions générales à des places d’exceptions dédiées + rencontre privilégié avec les artistes en backstage et visite exceptionnelle des coulisses !

Informations et réservations :

atelier.troupelyriquedecotedor@gmail.com Tel : 06.46.28.52.88 ou 07.61.91.15.03

atelier.troupelyriquedecotedor@gmail.com +33 7 61 91 15 03 http://atelierettroupelyriquelyriquedecotedor.e-monsite.com/

Parc des Expositions 3 Boulevard de Champagne Dijon

