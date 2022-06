FESTILOIR À VOUVRAY (MONTVAL), 27 juillet 2022, .

FESTILOIR À VOUVRAY (MONTVAL)



2022-07-27 – 2022-07-27

18h30 Visite découverte

Avec le Pays d’art et d’histoire RDV : devant l’église.

Venez découvrir l’église Saint-Martin, fondée au XIe siècle, qui renferme un hautrelief en terre cuite du XVIIe siècle avec saint Hubert en costume de chasse. La visite se poursuivra dans le village calé le long du coteau, avec ses caves à vin et le lavoir du Pissot.

Tarif plein : 5 €. Tarif réduit : 3 € (- de 15 ans et demandeurs d’emploi). Gratuit : – de 5 ans.

Durée : 1h. Réservation obligatoire 02.43.38.16.83 ou en ligne.

19h30 Venez pique-niquer en famille ou entre amis.

20h30 Queen a man

Ô Captain mon capitaine | Hommage chorégraphique et sensible à Freddie Mercury | 50 min

RDV : au terrain de basket (Repli au gymnase du COSEC : 350 places).

Le 24 novembre 1991, Farrokh Bulsara décède des suites du Sida. Trente ans plus tard, l’équipe masculine de majorettes Queen-A-Man, menée par leur capitaine bretonne, décide de lui rendre hommage et crée un spectacle en son honneur. Elégamment vêtus, moustaches et bâtons au vent, ils dédient leur show à Farrohk, mieux connu sous le nom de Freddie Mercury, chanteur et leader charismatique du non moins mythique groupe de rock Queen. Freddie Mercury, figure hors norme, avait seulement 45 ans quand il s’est éteint. C’est aussi la moyenne d’âge de l’équipe : un hommage chorégraphique et sensible par des fans pas tout jeunes… mais pas si vieux !

https://ocaptainmoncapitaine.com/

18h30 Visite découverte

Avec le Pays d’art et d’histoire RDV : devant l’église.

Venez découvrir l’église Saint-Martin, fondée au XIe siècle, qui renferme un hautrelief en terre cuite du XVIIe siècle avec saint Hubert en costume de chasse. La visite se poursuivra dans le village calé le long du coteau, avec ses caves à vin et le lavoir du Pissot.

Tarif plein : 5 €. Tarif réduit : 3 € (- de 15 ans et demandeurs d’emploi). Gratuit : – de 5 ans.

Durée : 1h. Réservation obligatoire 02.43.38.16.83 ou en ligne.

19h30 Venez pique-niquer en famille ou entre amis.

20h30 Queen a man

Ô Captain mon capitaine | Hommage chorégraphique et sensible à Freddie Mercury | 50 min

RDV : au terrain de basket (Repli au gymnase du COSEC : 350 places).

Le 24 novembre 1991, Farrokh Bulsara décède des suites du Sida. Trente ans plus tard, l’équipe masculine de majorettes Queen-A-Man, menée par leur capitaine bretonne, décide de lui rendre hommage et crée un spectacle en son honneur. Elégamment vêtus, moustaches et bâtons au vent, ils dédient leur show à Farrohk, mieux connu sous le nom de Freddie Mercury, chanteur et leader charismatique du non moins mythique groupe de rock Queen. Freddie Mercury, figure hors norme, avait seulement 45 ans quand il s’est éteint. C’est aussi la moyenne d’âge de l’équipe : un hommage chorégraphique et sensible par des fans pas tout jeunes… mais pas si vieux !

https://ocaptainmoncapitaine.com/

dernière mise à jour : 2022-06-24 par