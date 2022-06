FESTILOIR À VILLAINES-SOUS-MALICORNE, 24 juillet 2022, .

FESTILOIR À VILLAINES-SOUS-MALICORNE



2022-07-24 – 2022-07-24

18h30 Visite découverte

Avec le Pays d’art et d’histoire RDV : devant l’église. De quelques maisons groupées autour d’une église romane, Villaines-sous-Malicorne a su s’agrandir tout en conservant le charme d’un bourg authentique de la vallée du Loir. En compagnie d’un guide-conférencier, décryptez les différentes étapes d’évolution du bourg.

Tarif plein : 5 €. Tarif réduit : 3 € (- de 15 ans et demandeurs d’emploi). Gratuit : – de 5 ans.

Durée : 1h. Réservation obligatoire 02.43.38.16.83 ou en ligne.

19h30 Venez pique-niquer en famille ou entre amis.

20h30 Muddy Gurdy

Concert Blues | 1h15

RDV : derrière la salle des fêtes (Repli dans la salle des fêtes : 300 places)

Muddy Gurdy invente une autre perception du blues. Après un premier album plébiscité par la presse outre Atlantique et européenne, ce trio revient sur le devant de la scène avec son nouvel album enregistré dans les volcans d’Auvergne avec des invités issus des musiques traditionnelles. Sur scène, Muddy Gurdy continue le voyage, à la recherche d’une musique entre la terre et l’éther, qui fait taper du pied et allume des étoiles dans la tête. Cette musique est pour tout le monde, elle pourrait faire le tour du monde.

