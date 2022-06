FESTILOIR À SAINT GERMAIN D’ARCÉ, 30 juillet 2022, .

FESTILOIR À SAINT GERMAIN D’ARCÉ



2022-07-30 – 2022-07-30

16h – 19h30 ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE

Animations gratuites RDV : près de la salle des fêtes.

« ARCHI’CURIEUX » Avec le Pays d’art et d’histoire

Découvrez le patrimoine architectural et historique de la Vallée du Loir en vous amusant en famille lors d’un après-midi ludique et conviviale ! Animations et jeux vous seront proposés pour vous faire découvrir les secrets du territoire.

LE SAULE LECTEUR Avec la compagnie Les Tombés de la Lune

À l’abri de ses branches colorées, le Saule vous lit des histoires, juste pour vous dans le creux de l’oreille… Il vous raconte les petits trésors pour petits & grands qu’il a dénichés ici et là parmi les livres du moment, du salon, du temps fort, du festival. Le temps d’une pause, quittez le tumulte pour une évasion dans l’imaginaire…

MARCHÉ DE PRODUCTEURS

17h30 LOOking fOrVersion courte

Cie Allégorie | Traversée pour une chanteuse, une équilibriste et un porteur | 20 min

18h30 Visite découverte

Avec le Pays d’art et d’histoire RDV : devant l’église.

En compagnie d’un guide-conférencier, venez découvrir ce village qui s’est développé principalement aux XVIe et XIXe siècles autour de son église.

Tarif plein : 5 €. Tarif réduit : 3 € (- de 15 ans et demandeurs d’emploi). Gratuit : – de 5 ans.

Durée : 1h. Réservation obligatoire 02.43.38.16.83 ou en ligne.

19h30 Venez pique-niquer en famille ou entre amis.

20h30 LOOking fOrVersion longue

Cie Allégorie | Traversée pour une chanteuse, une équilibriste et un porteur | 45 min

RDV : derrière la salle des fêtes (Repli dans la salle des fêtes : 100 places).

Katell Le Brenn et David Coll Povedano, artistes de cirque, proposent à Chloé Cailleton, chanteuse improvisatrice, de les rejoindre. Ensemble, ils s’intéressent à la question de l’exil, au voyage, à la quête d’un lieu, d’un endroit qui se cherche. Avec eux, trois chaises, symboles de cette place qu’ils espèrent trouver. Au fil des chants, un jeu de manipulation de chaises et de

corps en mouvement se déploie. « LOOking fOr » est un périple à l’adresse des tout-petits, de leurs parents et des très-grands, sur la piste des sonorités et explorations corporelles faisant écho à notre âme d’enfant.

https://www.compagnieallegorie.com/lookingfor

https://pays-valleeduloir.fr/

