FESTILOIR À MAREIL, 26 juillet 2022, .

FESTILOIR À MAREIL



2022-07-26 – 2022-07-26

18h30 Visite découverte

Avec le Pays d’art et d’histoire RDV : devant l’église.

Établi à partir d’un prieuré médiéval autour de l’église Saint-Christophe, le village s’est développé au pied et au flanc du coteau, percé de cavités troglodytiques. Il conserve quelques exceptionnels manoirs de la fin du Moyen Âge.

Tarif plein : 5 €. Tarif réduit : 3 € (- de 15 ans et demandeurs d’emploi). Gratuit : – de 5 ans.

Durée : 1h. Réservation obligatoire 02.43.38.16.83. ou en ligne.

19h30 Venez pique-niquer en famille ou entre amis.

20h30 les toilettes de l’entreprise

Studio Monstre | Théâtre loufoque | 1h15

RDV : derrière la salle des fêtes (Repli dans la salle des fêtes : 300 places).

Usine Farbo. Décoration de flacons en verre pour la parfumerie. Michel, agent de production, est témoin de la disparition surnaturelle de son collègue Jérémie dans les toilettes

du personnel. La direction et la police soupçonnent la concurrence d’avoir soudoyé les deux hommes : le premier pour qu’il raconte cette histoire farfelue, le second pour qu’il disparaisse dans la nature. Mais quelques jours plus tard, une nouvelle disparition… La situation devient vite hors de contrôle et des spécialistes du paranormal sont alors convoqués en urgence !

Un texte de Tristan Choisel Lauréat – Texte dramatique – Artcena automne 2020

