FESTILOIR À LAVENAY, 29 juillet 2022, .

FESTILOIR À LAVENAY



2022-07-29 – 2022-07-29

18h30 Visite découverte

Avec le Pays d’art et d’histoire RDV : devant l’église.

En compagnie d’un guide-conférencier, vous pourrez visiter le bourg et l’église paroissiale Saint-Pierre et Saint-Julien. Malgré des agrandissements au XIXe siècle, vous pourrez apprécier la qualité de ses peintures murales et de son mobilier

Tarif plein : 5 €. Tarif réduit : 3 € (- de 15 ans et demandeurs d’emploi). Gratuit : – de 5 ans.

Durée : 1h. Réservation obligatoire 02.43.38.16.83 ou en ligne.

19h30 Venez pique-niquer en famille ou entre amis.

20h30 Des lions pour des lions

No(s) Border | Post Fanfare | 1h30

RDV : devant la salle des fêtes (Repli dans la salle des fêtes : 150 places).

Oui, une apparition Des Lions tient plus du manifeste ou du rite que du concert. Empreinte du lieu et du public, leur musique chaque fois réinventée, déborde d’émotions, de fureurs et d’improvisations. Ligérien par essence, le monde des Lions se nourrit de mille influences. Les comptines pop y côtoient les influences jazz, les groove soufis le rock le plus brut. Ils aiment voyager dans les contrastes et les contraires. Puissant quartet totalement secoué, Des Lions pour Des Lions célèbrent un monde tribal embarquant dans leur transe auditeurs et danseurs.

https://www.deslionspourdeslions.com/

