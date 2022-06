FESTILOIR À COULONGÉ, 23 juillet 2022, .

FESTILOIR À COULONGÉ



2022-07-23 18:30:00 – 2022-07-23

18h30 Visite découverte

Avec le Pays d’art et d’histoire RDV : devant l’église.

Mentionnée dans les textes dès le VIe siècle, l’église Saint-Lubin est un bel exemple d’architecture romane depuis son porche sculpté jusqu’à son abside voûtée en cul-de-four. Suivez le guide pour découvrir les œuvres qui se cachent à l’intérieur.

Tarif plein : 5 €. Tarif réduit : 3 € (- de 15 ans et demandeurs d’emploi). Gratuit : – de 5 ans.

Durée : 1h. Réservation obligatoire 02.43.38.16.83 ou en ligne.

19h30 Venez pique-niquer en famille ou entre amis.

20h30 Alice au Pays des Merveilles

Cie Les Assoiffés d’Azur | Théâtre d’après le romain de Lewis Carroll | 50 min

RDV : derrière l’église (Repli dans l’église : 150 places).

Une chaude après-midi d’été. Une petite fille qui s’ennuie. Un Lapin Blanc qui passe, affolé. Et nous sautons avec Alice dans un terrier, pour un voyage sans queue ni tête, où les personnages hauts en couleur et les situations saugrenues se succèdent. Lewis Carroll nous embarque au Pays des Merveilles, sorte de “monde à l’envers”, régi par des lois à la fois

logiques, inquiétantes et terriblement absurdes. Un monde capable de singer et de remettre en question le “monde d’en haut”, où les enfants sont parfois confrontés à de l’absence de

sens et à de l’injustice de la part des plus grands qu’eux…

https://www.cie-lesassoiffes.fr/

+33 2 43 38 16 83 http://www.pays-valleeduloir.fr/

