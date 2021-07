Chenu Chenu Chenu, Sarthe FESTILOIR À CHENU Chenu Chenu Catégories d’évènement: Chenu

Du 24 au 31 juillet, retrouvez le festival d’art de rue gratuit et convivial de la Vallée du Loir.

Consultez le programme complet https://bit.ly/3qcSzr3 ? Vendredi 30 juillet – Chenu

18h30 – Visite découverte

20h30 – Zaï zaï zaï (Collectif Jamais Trop d’Art) Inscrivez-vous sur l’événement sur Facebook : https://bit.ly/2U4yt6g FestiLoir

