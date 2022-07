Festillésime41 – « Trio Express » à Saint-Marc-du-Cor Saint-Marc-du-Cor Saint-Marc-du-Cor Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Saint-Marc-du-Cor

Festillésime41 – « Trio Express » à Saint-Marc-du-Cor Saint-Marc-du-Cor, 6 août 2022, Saint-Marc-du-Cor. Festillésime41 – « Trio Express » à Saint-Marc-du-Cor

Saint-Marc-du-Cor Loir-et-Cher ADT41

2022-08-06 20:00:00 20:00:00 – 2022-08-06 Saint-Marc-du-Cor

Loir-et-Cher Saint-Marc-du-Cor Loir-et-Cher 10 EUR 10 Festillésime41 – « Trio Express » à Saint-Marc-du-Cor. Le répertoire du Trio Express est basé sur des standards de jazz New-Orleans, dixie, swing, revival, jusqu’au jazz « cool » ou plus contemporain. D’Armstrong à Coltrane en passant par Bechet, Goodman, Ellington… Une large part est laissée à l’improvisation dans ce trio acoustique au son chaleureux. Avec Ted Scheips, guitare ; Matthieu Randon, saxophone et Marie Boisseau, contrebasse +33 2 54 80 94 87 Festillésime41 – « Trio Express » à Saint-Marc-du-Cor. Le répertoire du Trio Express est basé sur des standards de jazz New-Orleans, dixie, swing, revival, jusqu’au jazz « cool » ou plus contemporain. D’Armstrong à Coltrane en passant par Bechet, Goodman, Ellington… Une large part est laissée à l’improvisation dans ce trio acoustique au son chaleureux. CDT41-phovoir-image

Saint-Marc-du-Cor

dernière mise à jour : 2022-07-26 par ADT41

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Saint-Marc-du-Cor Autres Lieu Saint-Marc-du-Cor Adresse Saint-Marc-du-Cor Loir-et-Cher ADT41 Ville Saint-Marc-du-Cor lieuville Saint-Marc-du-Cor Departement Loir-et-Cher

Festillésime41 – « Trio Express » à Saint-Marc-du-Cor Saint-Marc-du-Cor 2022-08-06 was last modified: by Festillésime41 – « Trio Express » à Saint-Marc-du-Cor Saint-Marc-du-Cor Saint-Marc-du-Cor 6 août 2022 Saint-Marc-du-Cor Loir-et-Cher ADT41

Saint-Marc-du-Cor Loir-et-Cher