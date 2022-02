Festillésime41 – « Tous avec Don Quichotte ! » à Sougé Sougé, 26 février 2022, Sougé.

Festillésime41 – « Tous avec Don Quichotte ! » à Sougé Sougé

2022-02-26 17:00:00 17:00:00 – 2022-02-26

Sougé Loir-et-Cher

Festillésime41 – « Tous avec Don Quichotte ! » à Sougé. Spectacle écolo-rigolo, librement adapté du roman espagnol éponyme, qui embarque petits et grands dans les mésaventures du chevalier de la plantée ronde ! Et si le public venait en aide à Sancho Panza pour ramener Don Quichotte à la raison et entamer une véritable transition ? Représentation suivie d’un échange entre les comédiens et les enfants.

La commune de SOUGÉ présente « Tous avec Don Quichotte ! », par la compagnie Jean et Faustin.

Conseil Départemental de Loir-et-Cher

