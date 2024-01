Festillésime41 «Lili & Co» à Naveil Naveil, samedi 16 mars 2024.

Festillésime41 «Lili & Co» à Naveil Naveil Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-16

fin : 2024-03-16

La commune de Naveil présente Lili & Co. Avec Véronique Moisson, écrivaine, chanteuse ; François Rabouin, guitariste, compositeur ; Antoine Taupin, contrebassiste ; Ludovic Fabre, violoniste. Les amours rebelles et les rires sans complaisance des Lili & Co décollent sur des musiques rythmées. Du jazz manouche au rock’n’roll, pourvu que ça swingue. Ils balancent tout ! Baignée par la poésie d’Higelin, la malice de Dutronc et la gouaille des Têtes raides, la joyeuse bande de musiciens revendique sa plume féminine.

Salle de la Condita

Naveil 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire contact@naveil.fr



