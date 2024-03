Festillésime41 « Les contre-visites guidées » Saint-Aignan, jeudi 28 mars 2024.

Vendredi

L’association Le Clos des Bernardines présente Les contre-visites guidées par Jérôme Poulain. Par la compagnie Joseph K. Jérôme Poulain propose des contre-visites guidées sur mesure, de n’importe quel lieu ou presque. Assisté par le plus vieil emploi-jeune de la municipalité Monsieur Hervé Jérôme Poulain s’intéresse surtout à la petite histoire ce que l’on a oublié, ce dont on ne veut pas se rappeler et tout ce que l’on ne savait pas. Au cours d’un parcours, ces deux guides mettent en lumière le patrimoine historique local, les grands scandales politiques et autres sombres affaires classées sans suite. 88 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 11:00:00

fin : 2024-03-28

Clos des Bernardines

Saint-Aignan 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire josette.feral@gmail.com

