Festillésime41 – Lalilo à Trôo Troo Troo Troo Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Troo

Festillésime41 – Lalilo à Trôo Troo, 21 janvier 2023, Troo Troo. Festillésime41 – Lalilo à Trôo Troo Loir-et-Cher

2023-01-21 18:00:00 18:00:00 – 2023-01-21 Troo

Loir-et-Cher Troo Festillésime41 – Lalilo à Trôo. « Il y a le monde du rêve, le monde de la réalité et l’autre. Un monde qui révèle la vraie nature des hommes et qui interroge sur notre destinée. Lalilo est un éloge de l’espoir où il se dit que la vraie beauté naît de la différence. » Par la Compagnie Quart de Soupir avec Camille Gueirard, violoncelliste ; Martin Lenzoni, comédien et Christopher Lacassagne, compositeur – auteur – musicien. mairietroo@orange.fr +33 2 54 73 55 00 Conseil Départemental de Loir-et-Cher

Troo

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Troo Autres Lieu Troo Adresse Troo Loir-et-Cher Ville Troo Troo lieuville Troo Departement Loir-et-Cher

Troo Troo Troo Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/troo-troo/

Festillésime41 – Lalilo à Trôo Troo 2023-01-21 was last modified: by Festillésime41 – Lalilo à Trôo Troo Troo 21 janvier 2023 loir-et-cher Troo Troo Loir-et-Cher Troo Loir-et-Cher

Troo Troo Loir-et-Cher