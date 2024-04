Festillésime41 La Zonda à Ruan-sur-Egvonne Ruan-sur-Egvonne, samedi 25 mai 2024.

Festillésime41 La Zonda à Ruan-sur-Egvonne Ruan-sur-Egvonne Loir-et-Cher

Samedi

La commune de Ruan-sur-Egvonne présente La Zonda. Avec Bab'Gatt, chant ; Kévin Goubern, guitare et clarinette ; Alexandre Voisin, guitare et contrebasse. La Zonda, c'est une immersion au coeur d'un répertoire de chansons hispaniques et de musiques du monde.

La commune de Ruan-sur-Egvonne présente La Zonda. Avec Bab’Gatt, chant ; Kévin Goubern, guitare et clarinette ; Alexandre Voisin, guitare et contrebasse. La Zonda, c’est une immersion au coeur d’un répertoire de chansons hispaniques et de musiques du monde. C’est un échange, sensible et enjoué, entre l’émotion portée par une chanteuse à la voix suave et deux musiciens complices au jeu authentique et subtil. Cette formation est née de l’alchimie entre Kévin Goubern et Alexandre Voisin, multiinstrumentistes passionnés de Swing et Bab’Gatt, chanteuse charismatique, dont le parcours artistique et le goût pour les musiques du monde sont au centre de ses aspirations. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-25

Ruan-sur-Egvonne 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire mairie.ruan41@wanadoo.fr

