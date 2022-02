Festillésime41 – La P’tite Boutique à Pezou Pezou, 8 mai 2022, Pezou.

Festillésime41 – La P’tite Boutique à Pezou Pezou

2022-05-08 15:30:00 15:30:00 – 2022-05-08

Pezou Loir-et-Cher Pezou

8 EUR 8 Festillésime41 – La P’tite Boutique à Pezou. Quand la chanson française s’encanaille avec le bal folk musette, Fernandel vous invite à danser le tango, Bobby Lapointe entonne un paso, la scottiche rime avec Fréhel et la bourrée avec Jacques Brel. Et pour danser un cercle endiablé, rien de mieux que Brassens et Trenet !

Que vous soyez curieux ou intimidés, amateur ou passionné, laissez tenter et venez chanter et guincher dans notre petite guinguette ré-enchantée.

nicolasjanssen@hotmail.fr +33 6 85 82 65 68

Patrice LAUG

Pezou

