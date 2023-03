Festillésime41 « Atlantic Nord » à Naveil Naveil Naveil Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Naveil

Festillésime41 « Atlantic Nord » à Naveil, 4 mars 2023, Naveil Naveil. Festillésime41 « Atlantic Nord » à Naveil Salle de la Condita Naveil Loir-et-Cher

2023-03-04 21:00:00 – 2023-03-04 Naveil

Loir-et-Cher Naveil 10 EUR Festillésime41 « Atlantic Nord » à Naveil. Atlantic Nord, c’est un grand bain de musique celtique, québécoise et cajun où se côtoient dans la bonne humeur, chansons, airs à danser et ballades, au son du violon, de l’accordéon diatonique, de la guitare, des claviers ou de la flûte. C’est une invitation à partir à la découverte de traditions musicales d’Irlande, du Québec et de Louisiane,

mais aussi de Bretagne, d’Écosse, et autres côtes atlantiques plus ou moins lointaines… Atlantic Nord, c’est un grand bain de musique celtique, québécoise et cajun où se côtoient dans la bonne humeur, chansons, airs à danser et ballades, au son du violon, de l’accordéon diatonique, de la guitare, des claviers ou de la flûte. contact@naveil.fr +33 2 54 73 57 50 Adt41-phovoir-image

Naveil

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Naveil Autres Lieu Naveil Adresse Salle de la Condita Naveil Loir-et-Cher Ville Naveil Naveil Departement Loir-et-Cher Lieu Ville Naveil

Naveil Naveil Naveil Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naveil naveil/

Festillésime41 « Atlantic Nord » à Naveil 2023-03-04 was last modified: by Festillésime41 « Atlantic Nord » à Naveil Naveil 4 mars 2023 loir-et-cher Naveil Salle de la Condita Naveil Loir-et-Cher

Naveil Naveil Loir-et-Cher