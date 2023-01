Festillésime 41 – Maïana et l’odyssée Melody à Mondoubleau Mondoubleau Mondoubleau OT de Vendome - Territoires Vendomois Mondoubleau Catégories d’Évènement: kb:France2441

2023-03-25 20:30:00

Loir-et-Cher Mondoubleau Loir-et-Cher Festillésime 41 – Maïana et l’odyssée Melody à Mondoubleau. Ce chœur, composé d’une cinquantaine de choristes, fait la part belle au gospel mais également à la variété française et internationale revisitée, à la world music. Porté par la voix et l’énergie de Maïana, il vous fera vibrer, de rythme, de gaieté mais aussi d’émotion. Maïana et ses choristes vous embarquent avec convivialité dans une odyssée de mélodies. mairie@mairiedemondoubleau.fr +33 2 54 80 90 73 ©CG41

