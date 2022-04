Festillésime 2022 – Jane Porter Trio à Renay Renay, 29 avril 2022, Renay.

Festillésime 2022 – Jane Porter Trio à Renay Renay

2022-04-29 20:30:00 – 2022-04-29

Renay Loir-et-Cher Renay

8 EUR Festillésime 2022 – Jane Porter Trio à Renay. Clarisse Millet, au micro, à la guitare et au piano, Laurent Delaveau, à la contrebasse et Xavier Vonguelo, à la guitare et au micro également, reprennent des chansons très connues avec une fluidité et une facilité qui sauront émerveiller vos oreilles !

Dans le cadre des Festillésime 2022, la Communauté du Perche & Haut Vendômois et la commune de Renay s’associent pour vous faire découvrir le groupe Jane Porter Trio !

communication@cchv41.fr +33 2 54 82 74 91

Jane Porter Trio

Renay

