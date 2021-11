Féstillésime 2021 – Spectacle Les Extravagantes à Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir, 27 novembre 2021, Villiers-sur-Loir.

Féstillésime 2021 – Spectacle Les Extravagantes à Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir

2021-11-27 20:30:00 – 2021-11-27

Villiers-sur-Loir Loir-et-Cher Villiers-sur-Loir

Féstillésime 2021 – Spectacle Les Extravagantes à Villiers-sur-Loir. Avec Lucie Gourdin, Laëtitia Boréal et Mélanie Cornée. Poussez les portes du cabaret des Extravagantes et devenez acteur d’une folle soirée ! Coco, Jesse et Georgia vous ont concocté un spectacle chanté, dansé, moderne et décalé. Dans une mise en scène un brin déjantée, un esthétisme étincelant, elles vous livrent une comédie à la fois drôle, sensuelle et originale. Un spectacle intergénérationnel !

Ce spectacle vous est présenté par la municipalité de Villiers-sur-Loir.

mairie@villierssurloir.fr +33 2 54 72 90 83

Féstillésime 2021 – Spectacle Les Extravagantes à Villiers-sur-Loir. Avec Lucie Gourdin, Laëtitia Boréal et Mélanie Cornée. Poussez les portes du cabaret des Extravagantes et devenez acteur d’une folle soirée ! Coco, Jesse et Georgia vous ont concocté un spectacle chanté, dansé, moderne et décalé. Dans une mise en scène un brin déjantée, un esthétisme étincelant, elles vous livrent une comédie à la fois drôle, sensuelle et originale. Un spectacle intergénérationnel !

Festillésime

Villiers-sur-Loir

dernière mise à jour : 2021-11-23 par