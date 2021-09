Salbris Salbris Loir-et-Cher, Salbris Festillésime 2021 – Concert Orchestre Symphonique Région Centre Val de Loire/Tours Salbris Salbris Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Salbris

Festillésime 2021 – Concert Orchestre Symphonique Région Centre Val de Loire/Tours Salbris, 18 septembre 2021, Salbris. Festillésime 2021 – Concert Orchestre Symphonique Région Centre Val de Loire/Tours 2021-09-18 – 2021-09-18

Salbris Loir-et-Cher 12 EUR 12 Festillésime 2021 – Concert Symphonique Région Centre Val de Loire/Tours

Direction musicale : Victor Jacob

Soliste : Audrey Rousseau, violon

Au programme :

BACEWICZ : symphonie pour cordes (25 mn)

SAINT SAENS : Introduction & rondo capriccioso (10 mn)

HAYDN : Divertimento en Sol Majeur (10 mn)

GOUNOD : Symphonie N°1 en Ré Majeur (25 mn) Festillésime 2021 – Concert Symphonique Région Centre Val de Loire/Tours

Direction musicale : Victor Jacob

Soliste : Audrey Rousseau, violon

Au programme :

Symphonie pour cordes (25 mn)

Introduction et rondo capriccioso (10 mn)

Divertimento en Sol Majeur (10 mn)

Symphonie N°1 en Ré Majeur (25 mn) +33 2 54 97 22 27 Festillésime 2021 – Concert Symphonique Région Centre Val de Loire/Tours

Direction musicale : Victor Jacob

Soliste : Audrey Rousseau, violon

Au programme :

BACEWICZ : symphonie pour cordes (25 mn)

SAINT SAENS : Introduction & rondo capriccioso (10 mn)

HAYDN : Divertimento en Sol Majeur (10 mn)

GOUNOD : Symphonie N°1 en Ré Majeur (25 mn) Service événements Salbris dernière mise à jour : 2021-09-04 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Salbris Autres Lieu Salbris Adresse Ville Salbris lieuville 47.40836#1.99683