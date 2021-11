Saint-Cyr-du-Ronceray salle des fêtes Calvados, Saint-Cyr-du-Ronceray FESTI’LIVRE salle des fêtes Saint-Cyr-du-Ronceray Catégories d’évènement: Calvados

Salon du livre organisé par l’association Marque-Page. Rencontre de 13 auteurs et dédicaces, contes, atelier origami, jeux botaniques autour de l’herbier, atelier d’écriture, exposition-vente des tableaux d’Alex Safar, vente de livres d’occasion… Pass sanitaire à partir de 12 ans.

Gratuit

2021-11-07T14:30:00 2021-11-07T18:00:00

