Festi'livre Les Auxons

Les Auxons

Festi’livre Les Auxons, 2 avril 2022, Les Auxons. Festi’livre rue du stade Pôle sportif Les Auxons Les Auxons

2022-04-02 – 2022-04-02 rue du stade Pôle sportif Les Auxons

Les Auxons Doubs Les Auxons EUR 0 0 Festi’livre Nous voulons mettre le livre à l’honneur car il occupe une place privilégiée dans notre culture. De 10h30 à 16h30

Salle Ch’nillon: Rencontre avec auteurs + dictée Salle Mouna

Ateliers

à 10h00 et 11h00 Gravures (sur inscription)

à 14h00, 14h45 et 15h30 Marque page Club House

Atelier jeux à 10h00 et 11h00 Heure du conte

16h30 inscription par mail: bibliotheque_les_auxons@orange.fr bibliotheque_les_auxons@orange.fr +33 3 81 58 74 97 Festi’livre Nous voulons mettre le livre à l’honneur car il occupe une place privilégiée dans notre culture. De 10h30 à 16h30

