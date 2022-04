Festi’lav Lavernay, 6 mai 2022, Lavernay.

Festi’lav Lavernay

2022-05-06 – 2022-05-08

Lavernay Doubs Lavernay

Le Festi’lav revient, après deux ans d’absence, pour une 4ème édition ! Le vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mai 2022, vous pourrez profiter de 4 concerts où vous découvrirez un univers très Rock, parfois teinté d’influences Folk, Celtique, Raggaemusette etc… soir à Lavernay. En fonction du temps, les concerts auront lieu en plein air ou sous chapiteaux.

Le tarif est de 10€ pour le vendredi et le samedi soir et de 30€ pour le dimanche 8 mai 2022, avec une ambiance-repas guinguette.

Les billets sont en vente à l’Office de Tourisme du Val Marnaysien, à la Boite à rire de Besançon et seront disponibles sur place.

tournierandree@orange.fr https://www.lesviretamisdelavernay.fr/?fbclid=IwAR2gC_9VSYRSKDjuvntKQW80myKBpmhc1uj4_pi8RLMdm7KGbKt2cj3ZiBg

Lavernay

