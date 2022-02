Festilasai Biarritz, 6 août 2022, Biarritz.

Festilasai Skatepark 33 Allée du Moura Biarritz

2022-08-06 – 2022-08-07 Skatepark 33 Allée du Moura

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

A l’origine du festival, 2 associations biarrotes le Gaztetxe Mizanbu et le Skatepark Alai.

Evénement alternatif et entièrement bénévole avec concerts, contest de skate, village lasai, jeux, street art & live painting, le tout, en extérieur ! Mélange artistique grâce au mariage des artistes locaux, nationaux et internationaux autant dans la musique, le skate et le street art.

Skatepark 33 Allée du Moura Biarritz

