Festilasai Biarritz, 31 juillet 2021, Biarritz.

Festilasai 2021-07-31 16:00:00 – 2021-07-31 02:00:00 Skatepark 33 Allée du Moura

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Biarritz

C’est parti pour Festilasai #15, une nouvelle édition pleine de sourires, de musique, de fête et de surprise ! Toute l’équipe est à fond pour vous préparer une soirée de dingue ! Cette année, les portes du festival ouvriront de 16h jusqu’à 02H .

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Attention motivées pour mettre le feu ? Tenez vous prêt pour prendre vos billets !

Le line-up est tout beau : l’univers singulier de Martin Lartigau à la guitare, la mélodie d’Anatole et Baptiste avec de Grands Enfants, le funk de la Old School Funky Family et l’époustouflante performance de Hip Hop du MC Youthstar du label Chinese Man records et de son acolyte Miscellaneous (de Chill Bump).

Le Festilasai c’est aussi un maxi contest de skate avec la collaboration du Skate Park Biarritz mais aussi et surtout des bénévoles et un engagement eco responsable toujours plus fort.

C’est parti pour Festilasai #15, une nouvelle édition pleine de sourires, de musique, de fête et de surprise ! Toute l’équipe est à fond pour vous préparer une soirée de dingue ! Cette année, les portes du festival ouvriront de 16h jusqu’à 02H .

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Attention motivées pour mettre le feu ? Tenez vous prêt pour prendre vos billets !

Le line-up est tout beau : l’univers singulier de Martin Lartigau à la guitare, la mélodie d’Anatole et Baptiste avec de Grands Enfants, le funk de la Old School Funky Family et l’époustouflante performance de Hip Hop du MC Youthstar du label Chinese Man records et de son acolyte Miscellaneous (de Chill Bump).

Le Festilasai c’est aussi un maxi contest de skate avec la collaboration du Skate Park Biarritz mais aussi et surtout des bénévoles et un engagement eco responsable toujours plus fort.

C’est parti pour Festilasai #15, une nouvelle édition pleine de sourires, de musique, de fête et de surprise ! Toute l’équipe est à fond pour vous préparer une soirée de dingue ! Cette année, les portes du festival ouvriront de 16h jusqu’à 02H .

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Attention motivées pour mettre le feu ? Tenez vous prêt pour prendre vos billets !

Le line-up est tout beau : l’univers singulier de Martin Lartigau à la guitare, la mélodie d’Anatole et Baptiste avec de Grands Enfants, le funk de la Old School Funky Family et l’époustouflante performance de Hip Hop du MC Youthstar du label Chinese Man records et de son acolyte Miscellaneous (de Chill Bump).

Le Festilasai c’est aussi un maxi contest de skate avec la collaboration du Skate Park Biarritz mais aussi et surtout des bénévoles et un engagement eco responsable toujours plus fort.

festilasai

dernière mise à jour : 2021-07-22 par OT Biarritz