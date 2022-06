Festi’Laf Bourges Bourges Catégories d’évènement: 18000

Bourges 18000 Les lycéens de l’option et de la spécialité théâtre du lycée seront sur la scène de la Salle Pina Bausch, à la Maison de la Culture de Bourges Mercredi 8 juin à 18h30 et 20h30

Jeudi 9 juin à 18h30 et 20h30

pour présenter leurs spectacles. Au programme : Pommerat, Strindberg, Shakespeare… m.hennard@mcbourges.com +33 2 48 67 06 46 MCB

