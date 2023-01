Festi’Jeux: Voyage dans l’Espace Étoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône Catégories d’Évènement: Drôme

Festi'Jeux: Voyage dans l'Espace Étoile-sur-Rhône, 25 janvier 2023

2023-01-25 09:00:00 – 2023-01-25 12:00:00

Planétarium, coin bébé, jeux de construction, espace d'imitation. Tout est réuni pour que petits et grands passent une journée inoubliable ! mjcetoile26800@gmail.com +33 4 75 60 64 73 https://www.mjcetoilesurrhone.com/

