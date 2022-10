Festi’Jeux Plouigneau Plouigneau Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Que vois-je, que vois-je ? Des jeux dans Plouigneau. Que vois-je, que vois-je ? Des activités pour m’amuser ! La 3e édition vous réserve encore plus de surprises… des potions de rire et un soupçon d’Halloween. 25 octobre de 18 h à 21 h – Soirée jeux et rétrograming

Vous voulez aimer les jeux de société ? Arriverez-vous à gagner contre les Têtes de pions ? Mystère… venez à la médiathèque pour le savoir.

Vous aimez plus que tout jouer aux jeux vidéos ? Ça tombe bien… une soirée rétrogaming est prévue.

>>Médiathèque de Plouigneau

Tout public – Gratuit – Sans réservation 27 octobre toute la journée – Jeux géants

Jeu de piste géant dans Plouigneau pour les enfants de la Maison des enfants.

>>Maison des enfants

De 3 à 11 ans

Réservation sur https://plouigneau.portail-defi.net 28 octobre de 14 h 30 à 17 h – Babyfoot

Et si tu venais nous montrer tes talents au babyfoot lors d’un tournoi avec le BFPM29 ?

>>Relais des Jeunes

De 11 à 17 ans

Réservation sur https://plouigneau.portail-defi.net 29 octobre à 14 h 30 – Cluedo géant : Mais qui a tué Madame JUEL ?

Madame Juel a été tuée sur la place du village. Mais qui est coupable ? Quelle arme a été utilisée ? Saurez-vous résoudre ce meurtre ?

>>Ecomusée de Plouigneau

A partir de 8 ans – Gratuit – Réservation au 02 98 79 85 80 ou contact@ecomusee-plouigneau.fr 31 octobre de 17 h 30 à 18 h 30 – Maquillage & Chasse aux trésors

Envie d’être maquillé pour Halloween et/ou de faire une chasse aux trésors ? C’est the place to be !

>>Conseil Municipal des Jeunes

Place du Général de Gaulle

Jusqu’à 10 ans – Gratuit – Sans réservation 31 octobre de 19 h 30 à 21 h – Enigmes de l’horreur

Saurez-vous relever toutes les énigmes concoctées par le Conseil Municipal des Jeunes… Il n’y a qu’une seule façon de le savoir… venir…

>>Conseil Municipal des Jeunes – Salle Amzer Vad

A partir de 10 ans en étant accompagné et de 13 ans si non accompagné – Entrée au chapeau – Sans réservation communication@plouigneau.fr https://plouigneau.fr/Agenda-Actualites/Actualites/Festi-Jeux-en-route-pour-la-3e-edition Plouigneau

