2022-10-31 17:30:00 – 2022-10-31 18:30:00

Finistre Plouigneau Que vois-je, que vois-je ? Des jeux dans Plouigneau. Que vois-je, que vois-je ? Des activités pour m’amuser ! La 3e édition de Festi’Jeux vous réserve encore plus de surprises… des potions de rire et un soupçon d’Halloween. Envie d’être maquillé pour Halloween et/ou de faire une chasse aux trésors ? C’est the place to be ! Jusqu’à 10 ans – Sans réservation relaisdesjeunes@gmail.com http://www.plouigneau.fr/Agenda-Actualites/Actualites/Festi-Jeux-en-route-pour-la-3e-edition Place du Général de Gaulle Conseil Municipal des Jeunes Plouigneau

