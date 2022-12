Festi’Jazz Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Orne Le VAL vous propose son Festi’Jazz

Des groupes de jazz joueront à différents endroits de la ville « au fil de l’eau » et se regrouperont pour un concert à 20h sur le Parking du Pont Rouge.

