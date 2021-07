Mieussy Mieussy Haute-Savoie, Mieussy FestiGrat’s à Mieussy – Chapelle St Grat Mieussy Mieussy Catégories d’évènement: Haute-Savoie

FestiGrat's à Mieussy – Chapelle St Grat Mieussy, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Mieussy.

Mieussy Haute-Savoie Pour ce nouveau rendez-vous du Festigrat’s, Eméa vous retrouve dans ce lieu insolite pour un concert pop soul avec vue! Sonorités traditionnelles teintées de couleurs modernes et urbaines. Douceur et force d’une voix sublimée par des mélodies rêveuses. dernière mise à jour : 2021-07-20 par

