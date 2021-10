Saint-Pierre-d'Eyraud Saint-Pierre-d'Eyraud Dordogne, Saint-Pierre-d'Eyraud Festigor Saint-Pierre-d’Eyraud Saint-Pierre-d'Eyraud Catégories d’évènement: Dordogne

Festigor Saint-Pierre-d’Eyraud, 5 novembre 2021, Saint-Pierre-d'Eyraud. Festigor 2021-11-05 – 2021-11-05 Le bourg Foyer municipal

Le Festival Festigor vous propose deux soirées conviviales ! Vendredi 05 novembre: Christian Communal (conteur qui aime fouiner dans les livres et mémoires de nos anciens), Thierry Parsat (contes à contretemps : contes du P2rigord chargé de légendes), Dany – Daniel Mullié ( Pensées divergentes: création unique pour le Festigor). Samedi 06 novembre: Loula-B en concert, suivie par Igor pour un concert entre français et occitan.

