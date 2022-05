Festigaronne Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

2022-06-21 19:00:00 – 2022-06-21 23:00:00

Tonneins Lot-et-Garonne Tonneins EUR Festigaronne avec au Programme cette année:

Place Jean Jaurès:

– 19h : Marché des Producteurs de Pays en musique avec “Bluegaloo”.

