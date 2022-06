Festi’Funk SAINT PAL DE CHALENCON Catégories d’évènement: Haute-Loire

Festi’Funk, 7 juillet 2022 19:00, SAINT PAL DE CHALENCON. Lou Folastras (association des jeunes de Saint Pal de Chalencon) reviennent en force en ce début d’été pour proposer leur tout premier Festi’Funk ! Deux soirées en plein-air groovy et festives les jeudi 7 et vendredi 8 juillet 2022 : Apéro dès 19h, Concert à 21h (jusqu’à 1h), Gratuit :) Jeudi 7 juillet : Concert avec Super Cool 3000 (https://www.facebook.com/Super.Cool.3000) et Loopzilla (https://fr-fr.facebook.com/Loopzilla-227136773251/) Vendredi 8 juillet : Concert mix avec Doctor Gorilla (boogaloo) et Beatonio (electro disco funk) Au plaisir de vous y retrouver !

Organisateur Lou Folastras Tarif Gratuit

