Festi’fun : Loose Articles + Arhios + Bougon Bougon Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, jeudi 16 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-16 20:00 – 01:00

Gratuit : non Prix libre

Après une série de soirées organisées dans les bars, Que du Fun s’invite à Trempo et convoque rock’n’roll et lâcher-prise. Loose Articles – Rock punk : Ce quatuor féminin originaire de Manchester use d’une poésie de rue surréaliste pour dénoncer faits de sociétés misogynes et réalités environnementales. Spécialisé dans les répétitions discordantes et hypnotiques, le groupe créé en 2019 arbore fièrement son côté punk et décalé mêlant fête et engagements politiques. Elles ont récemment été invitées à partager la scène de Foo Fighters lors de leur concert à Old Traford en juin prochain ! Arhios – Alternative, post-rock : Le trio rennais Arhios fait partie de cette nouvelle vague d’artistes à la musique aventureuse. Axé post-rock et rock alternatif, le groupe créé en 2018 affirme petit à petit sa singularité sonore et son approche instrumentale sans voix, rendant l’expérience musicale de leurs lives hypnotique et immersive. Bougon Bougon – Technoise : Ces deux performeurs live sont issus de la scène indie nantaise. Ils mélangent guitare et instruments électroniques (synthés, boîtes à rythmes, groove box, effets…) et donnent naissance à un ronflement furieux menant à la frénésie. Inspiré par le post-punk, le kraut rock et la techno, le duo Bougon Bougon s’efforce de façonner une musique techno et noise sans ordinateur, dans sa forme la plus vivante possible.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://www.facebook.com/events/893035685904255