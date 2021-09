TresquesTresques Tresques Tresques Gard, Tresques Festifs motors #4 Tresques Tresques TresquesTresques Catégories d’évènement: Gard

Tresques Gard Tresques Gard Tresques Festival d’automobiles d’exceptionsCatégories : Formule 1, Concept Car, Supercar, Sportive, Americaine, Autos de Prestige et de Collection Au programme en journée + soirée : Exposition de nombreux véhicules, parades automobiles, baptêmes passagers en supercars et sportives sur route fermée 2km, Show DJ danseurs et pom pom girls, baptêmes de drift…Buvette et Restauration sur place midi et soir.✅Dès 9h30 TRESQUES (30) près d’UzèsPlace du MarchéENTRÉE GRATUITEOUVERT AUX PARTICULIERS QUI SOUHAITENT EXPOSER UN VÉHICULE.UNIQUEMENT CATÉGORIES⬇️SUPERCAR, SPORTIVE, PRESTIGE, AMÉRICAINE, COLLECTION.⚠️INSCRIPTION OBLIGATOIRE +33 6 37 77 76 04 Droits libres dernière mise à jour : 2021-09-09 par

