Fest’Ifs Ifs, 4 septembre 2021, Ifs. Fest’Ifs 2021-09-04 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-04 22:00:00 22:00:00 Complexe sportif Boulevard du Stade

Ifs Calvados Ifs La ville d’Ifs célèbre la rentrée avec une soirée composée de spectacles de rue gratuits et d’un feu d’artifice pour finir en beauté !

Au programme :17h : Sos Dragons par Norkito. Concert-aventure pour enfants, à partir de 3 ans.18h05 : Solo de clown et jonglage, Déséquilibre passager, par la cie Emergente19h25 : Mademoiselle Orchestra ! Fanfare20h30 : Concert-spectacle Les Frères Jacquard22h : Déambulation musicale22h30 : Feu d’artifice musical Pop n Rock

Informations pratiquesSur le complexe sportifRestauration et buvette sur place avec le food truck Nomade Burger Port du masque – Pass sanitaire

La ville d'Ifs célèbre la rentrée avec une soirée composée de spectacles de rue gratuits et d'un feu d'artifice pour finir en beauté !

culture@ville-ifs.fr +33 2 31 84 98 44 https://ville-ifs.fr/

Plus d'informations sur le site de la ville d'Ifs.

Plus d’informations sur le site de la ville d’Ifs. dernière mise à jour : 2021-07-28 par

