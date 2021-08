Ménesplet Ménesplet Dordogne, Ménesplet Festifoot : concert Ménesplet Ménesplet Catégories d’évènement: Dordogne

Ménesplet

Festifoot : concert Ménesplet, 10 septembre 2021, Ménesplet. Festifoot : concert 2021-09-10 19:00:00 – 2021-09-10 Stade de Ménesplet Rue des Charbonnières

Festifoot : concert avec Dany – Lola Marois – Powa – DJ Kayens – Wayan – Meika, restauration sur place au stade : 06.16.23.15.97 : 15 € en prévente, 18 € sur place

Football Club

dernière mise à jour : 2021-08-09

Lieu Ménesplet Adresse Stade de Ménesplet Rue des Charbonnières Ville Ménesplet